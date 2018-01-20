Порошенко проведет встречу тет-а-тет с Трампом в Давосе - Климкин

По словам министра иностранных дел, чувствительные темы невозможно обсуждать в формате общих встречах

Президент Украины Петр Порошенко проведет личную встречу с президентом США Дональдом Трампом во время Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала Интер.

"Давос - это политическая, деловая, медийная тусовка. Это один из лучших представительских уровней. Конечно, президент (Петр Порошенко - ред.) будет общаться с Трампом. Я с Тиллерсон (госсекретарь США - ред.) буду более подробно говорить в Париже. О чем можно говорить в формате какой-то общей встречи? Конечно, президенты будут говорить как два президента, а какой смысл обсуждать вопросы, в том числе очень чувствительные в общем формате?", - сказал глава украинского МИДа.



Он отметил, что даже слоган форума в этом году, который гласит, что нужно строить строить общую безопасность в расколотом мире, указывает на дискуссии будет очень непростые.



"Мы понимаем, насколько усложняется мир и какие в нем есть вызовы, поэтому сама логика встреч - это политические встречи, это встречи с представителями международных финансовых организаций, поэтому президент будет встречаться со всеми. Это также медийная компонента, эксперты и бизнес. Этим Давос и уникальный", - подчеркнул министр.



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Ранее сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон в воскресенье, 21 января, отправится в международное турне, в ходе которого встретится с представителями высшего руководства ряда государств для обсуждения важных внешнеполитических вопросов, в числе которых ситуация в Украине.



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