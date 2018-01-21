САП может забрать все дела из НАБУ из-за утечек информации

Глава САП заявляет, что его ведомство может забрать все дела из НАБУ и расследовать их с другими правоохранительными органами

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) может забрать все дела из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и расследовать их с другими правоохранительными органами, если в НАБУ продолжатся утечки информации. Об этом заявил руководитель САП Назар Холодницкий в эфире 1+1.



"Мы глубоко обеспокоены очередной утечкой информации. Это еще раз подтверждает то, что у Антикоррупционного бюро системная проблема с тайной следствия. Если так будет дальше, то Антикоррупционная прокуратура просто не будет иметь другого выхода, как забрать все дела у НАБУ, привлекать подразделения других правоохранительных органов и с ними доводить их до конца", - сказал Холодницкий.

Он добавил, что сейчас из-за этой ситуации НАБУ проводит внутреннюю проверку, а затем будет открыто уголовное производство.

17 января одно из интернет-изданий опубликовало интервью внештатного агента НАБУ Евгения Шевченко относительно деталей его сотрудничества с бюро.

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