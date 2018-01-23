Дело "рюкзаков Авакова": суд снял арест с недвижимости Чеботаря

Апелляционный суд Киева вернул дело экс-замглавы МВД в первую инстанцию из-за допущенных ею "существенных нарушений уголовного процессуального закона"

Апелляционный суд Киева отменил арест квартиры и двух домов экс-замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря и его жены по делу о возможной растрате средств при закупке рюкзаков для МВД. Соответствующее определение суда от 15 января 2018 года опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Согласно тексту документа, судья Соломенского суда, который 2 ноября 2017-го вынес решение об аресте имущества подозреваемого и его супруги, допустил "существенные нарушения уголовного процессуального закона".

"В частности, в материалах производства отсутствует журнал судебного заседания и технический носитель, на котором зафиксировано судебное разбирательство", - говорится в решении.

В апелляционной инстанции отмечают, что отсутствие журнала или носителя "признается существенным нарушением требований уголовного процессуального закона и является основанием для безусловной отмены обжалуемого судебного решения с назначением нового рассмотрения в суде первой инстанции".

"Материалы дела направить в Соломенский райсуд Киева на новое рассмотрение", - постановил Апелляционный суд.

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Также коллегия судей отменила арест "имущества, находящегося в общей совместной собственности подозреваемого Лицо_5 и его жены Лицо_7" - квартиры и двух жилых домов. По данным портала Слово і Діло, "Лицо_5" в тексте определения - это Чеботарь.

31 октября 2017 года Чеботарь и сын главы МВД Александр Аваков были задержаны сотрудниками НАБУ по делу о возможной растрате средств при закупке рюкзаков для МВД (так называемое дело о рюкзаках Авакова). Также задержали бизнесмена Владимира Литвина, которого ранее связывали с производителем скандальных рюкзаков.

1 ноября Соломенский суд Киева постановил отпустить Авакова под личное обязательство без залога. Такое же решение судья вынес для Чеботаря.

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