Дело "рюкзаков Авакова": суд снял арест с недвижимости Чеботаря
Апелляционный суд Киева отменил арест квартиры и двух домов экс-замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря и его жены по делу о возможной растрате средств при закупке рюкзаков для МВД. Соответствующее определение суда от 15 января 2018 года опубликовано в Едином реестре судебных решений.
Согласно тексту документа, судья Соломенского суда, который 2 ноября 2017-го вынес решение об аресте имущества подозреваемого и его супруги, допустил "существенные нарушения уголовного процессуального закона".
"В частности, в материалах производства отсутствует журнал судебного заседания и технический носитель, на котором зафиксировано судебное разбирательство", - говорится в решении.
В апелляционной инстанции отмечают, что отсутствие журнала или носителя "признается существенным нарушением требований уголовного процессуального закона и является основанием для безусловной отмены обжалуемого судебного решения с назначением нового рассмотрения в суде первой инстанции".
"Материалы дела направить в Соломенский райсуд Киева на новое рассмотрение", - постановил Апелляционный суд.
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Также коллегия судей отменила арест "имущества, находящегося в общей совместной собственности подозреваемого Лицо_5 и его жены Лицо_7" - квартиры и двух жилых домов. По данным портала Слово і Діло, "Лицо_5" в тексте определения - это Чеботарь.
31 октября 2017 года Чеботарь и сын главы МВД Александр Аваков были задержаны сотрудниками НАБУ по делу о возможной растрате средств при закупке рюкзаков для МВД (так называемое дело о рюкзаках Авакова). Также задержали бизнесмена Владимира Литвина, которого ранее связывали с производителем скандальных рюкзаков.
1 ноября Соломенский суд Киева постановил отпустить Авакова под личное обязательство без залога. Такое же решение судья вынес для Чеботаря.
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