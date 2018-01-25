Саакашвили внес ясность, зачем забрался на крышу при обыске СБУ

Лидер партии Рух нових сил заявил, что он вышел на крышу, чтобы позвонить: он утверждает, что именно там была мобильная связь

Когда к опозиционному политику Михаилу Саакашвили в декабре пришли сотрудники правоохранительных органов для обыска, он вышел на крышу из-за "желания позвонить". Так он сказал журналисту агенства Deutsche Welle, отвечая на соответствующий вопрос.

"Я поднялся на крышу, потому что мой мобильный телефон глушили и я должен был позвонить людям. Это был прагматичный шаг. Сообщение можно было отправить только на краю крыши. Так в наши дни работает мобильная связь", - сказал Саакашвили.

Журналист отметил, что действия Саакашвили с вылазкой на крышу "похожи на уличный театр" и предположил, что тот "утратил чувство реальности". Политик с этим не согласился.

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5-го декабря активисты столкнулись с правоохранителями и освободили политика из служебного авто. В СБУ заявили, что Саакашвили нужно задерждать по подозрению в содействии свержения государственного режима. 8 декабря 2017 года Михаила Саакашвили поместили в изолятор Службы безопасности. 11 декабря суд постановил отпустить политика. Генпрокуратура подала апелляцию. Ее рассмотрят 26 января.

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