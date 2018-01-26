Порошенко: Это я создал антикоррупционные институты в Украине

Президент заявил, что "организовал борьбу с коррупцией", так как это "приоритет его политики" на посту главы государства

Президент Петр Порошенко заявил, что именно он создал в Украине независимые антикоррупционные институты - НАБУ и САП. Об этом глава государства сказал, выступая на сессии "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?" на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.



"Я организовываю борьбу с коррупцией в Украине не ради визовой либерализации и не ради транша МВФ, а потому что борьба с коррупцией - приоритет моей президентской политики", - заявил Порошенко.

"Это я создал независимые антикоррупционные институты - Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру, которые эффективно работают вместе с другими институтами и уже демонстрируют первые очень многообещающие результаты", - отметил президент.

Он подчеркнул, что ряд антикоррупционных требований к Украине был включен в план либерализации визового режима с Евросоюзом. "У нас был целый список (требований), и мы полностью их выполнили", - добавил Порошенко.

Также глава государства напомнил, что в Украине прошла судебная реформа и полная перезагрузка Верховного суда.

Касательно Антикоррупционного суда Порошенко отметил, что он и представители МВФ и Всемирного банка на недавних встречах пришли к выводу, что, с политической точки зрения, в этом вопросе "все абсолютно четко - у нас есть политическая воля, решение уже принято".

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"С юридической точки зрения, дискуссии о том, как будут сформулированы нормы, как имплементировать рекомендации Венецианской комиссии - это чисто вопрос юридических специалистов, мы постараемся сделать это как можно быстрее", - сказал он.

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что он - "единственный президент Украины", которому удалось достичь значительных успехов в сотрудничестве с МВФ, при этом "это все происходит параллельно с российской агрессией".

Вчера, 25 января, в эфире онлайн-канала Bloomberg Порошенко заявил, что в Давосе у него состоялась "плодотворная дискуссия" по законопроекту об Антикоррупционном суде и что в этом деле "есть прогресс". По его словам, во время встречи с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард были определены временные рамки сотрудничества, в том числе по вопросу об антикорсуде.

Сегодня президент намерен обсудить с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и, возможно, американским лидером Дональдом Трампом поставки Штатами летальных вооружений в Украину.

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