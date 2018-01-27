Преступлений меньше, раскрываемость выше: МВД озвучило статистику

Количество зарегистрированных преступлений в Украине в 2017 году сократилось почти на 14%, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков

В Украине в 2017 году наблюдалось сокращение количества всех зарегистрированных преступлений, в том числе убийств, а число раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений, наоборот, возросло. Такие данные во время ежегодной итоговой коллегии МВД 27 января озвучил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент LIGA.net.

"Количество зарегистрированных преступлений сократилось почти на 14%, или около 80 тысяч в абсолютном значении. Число граждан, пострадавших от преступных деяний, в течение года уменьшилось на 16%", - сказал глава ведомства.

Также Аваков назвал "показательным" сокращение почти на 17% противоправных посягательств на жизнь и здоровье людей, в частности умышленных убийств, тяжких телесных повреждений, в том числе повлекших смерть потерпевшего.

По его словам, в 2017 году на 25% сократилось количество разбойных нападений, грабежей - на 35%. По сравнению с 2016-м число краж впервые уменьшилось на 17%, хотя в течение последних лет оно "неуклонно росло", добавил министр.

"Количество уголовных правонарушений, по которым лицам сообщено о подозрении, увеличилось почти на треть. Число раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений возросло также на треть", - озвучил Аваков статистику минувшего года.

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Глава Нацполиции Сергей Князев в свою очередь сообщил, что в 2017-м было раскрыто и расследовано 215 тысяч преступлений, что на 36 тысяч больше, чем в 2016 году.

При этом определяющим фактором чиновник назвал "уменьшение количества убийств и тяжких телесных повреждений со смертельным исходом".

"Это наименьшее число таких преступлений за все время Независимости. В 1996 году 157 совершенных убийств имели признаки заказных, в 2016-м - 41, в 2017 году - 31 убийство", - сообщил Князев, отметив, что эти данные "нивелируют усилия пиарщиков запугать общественность возвращением 90-х годов".

В то же время он подчеркнул, что при общем количестве штатных должностей в Нацполиции в 126 тысяч в правоохранительных органах работают 109 тысяч человек, то есть некомплект составляет 17 тысяч.

Ранее сегодня, 27 января, Князев заявил, что в Украине из-за либерализации уголовного законодательства сокращается количество лиц, удерживаемых в местах лишения свободы.

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