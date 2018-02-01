Война России против Украины: последние события в Донбассе
Гибридная армия России после аннексии Крыма вторглась в украинский Донбасс. Российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более трех лет. Российские солдаты и наемники не прекращают боевых действий, несмотря на минские соглашения. Кремлю удалось установить в Донецке и Луганске марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР. Получая из РФ финансирование и вооружение, в том числе тяжелую бронетехнику, РСЗО Град, Ураган, Смерч, россияне и поддерживаемые ими местные боевики, кроме позиций ВСУ, регулярно обстреливают жилые дома, в результате чего повсеместно гибнут мирные граждане. LIGA.net ведет хронику российско-украинской войны с первых дней агрессии России.
1 ФЕВРАЛЯ
06:35. В прошлые сутки в Донбассе погиб украинский военный. Еще двое военных получили ранения.
05:03. ВСУ не нарушили минские соглашения, взяв под контроль населенный пункт Новоалександровка в Луганской области в "серой зоне", заявили в штабе АТО.
04:36. Участники рабочей группы по вопросам безопасности в Минске выразили приверженность стойкому режиму прекращения огня в Донбассе.
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