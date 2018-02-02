Серийный выпуск ракет для "Ольхи" наладят после тестов в марте

Секретарь СНБО рассказал о том, когда армию вооружат ракетным комплексом с корректируемым снарядом на основе реактивной системы залпового огня "Смерч"

Новые боеприпасы к украинскому ракетному комплексу "Ольха" запустят в серийное производство после того, как на государственных тестах в следующем месяце будет подтверждена их эффективность. Об этом сообщил журналистам на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, передает корреспондент LIGA.net.

"Что касается "Ольхи" - это уникальная ракета, она лучше российского аналога "Смерч". Мы ожидаем в марте государственные испытания и серийное производство после того, как ракета будет взята на вооружение украинской армии", - сказал он.

Украинский ракетный комплекс "Ольха" с корректируемым снарядом калибра 300 мм создан на базе реактивной системы залпового огня 9К58 Смерч. Дальность стрельбы - предположительно не менее 120 км.

Турчинов подчеркнул, что спрос на новое украинское оружие "есть и за границей", но сначала им обеспечат Вооруженные Силы Украины.

Эффект от прилета снаряда "Ольхи":

Фото: facebook.com/oleksandr.turchynov

Также секретарь СНБО сообщил, что государственные испытания крылатой ракеты планируются на конец 2018 - начало 2019 года. При этом он не уточнил, о какой именно ракете идет речь.

30 января 2018 Украина испытала крылатую ракету собственной разработки "Нептун", основанную на проекте советской ракеты X-35, однако модернизированную в соответствии с современными требованиями.

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