По словам спикера Андрея Парубия, это открывает путь для подписания документа президентом

Верховная Рада разблокировала подписание закона о Донбассе. За проект постановления №7163-П о том, чтобы отклонить принятый Радой закон, проголосовали всего 37 депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент LIGA.net.

"Это открывает путь для подписания закона о деоккупации", - сказал спикер Андрей Парубий после голосования.

Автор проекта постановления депутат Оппоблока Михаил Папиев заявил, что закон был принят с нарушением регламента. Например, сравнительная таблица к документу была роздана депутатам за четыре, а не за десять дней.

10 октября вступил в силу резонансный закон о создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей: тот самый, которым еще на год продлевается так называемый особый статус для временно оккупированной территории востока Украины.

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6 октября 2017 года Верховная Рада успешно проголосовала в первом чтении за проект закона №7163 (без упоминания минских соглашений), в котором Россия признается страной-агрессором.

Часом позднее, приняв закон №7164, парламент продлил на год особый порядок для захваченного Донбасса; документ вскоре подписал президент, заявив, что его выполнение зависит от РФ. Этот закон не вступит в силу до тех пор, пока РФ не выведет российско-сепаратистские войска из региона и не выполнит всех условий "минского" блока по вопросам безопасности.

Принятие этих законов среди прочих приветствуют США, Германия и Франция.

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