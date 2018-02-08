Рада разрешила компенсировать военнослужащим аренду жилья
Верховная Рада разрешила компенсировать военнослужащим аренду жилья. За изменения в ст. 12 закона о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей №5027 проголосовали 230 депутатов, передает корреспондент LIGA.net.
Предусмотрено, что если военнослужащему-контрактнику не могут предоставить служебное жилье, военная часть обязана арендовать жилье для военнослужащего и его семьи. Или же, по желанию военнослужащего, выплачивать ему компенсацию за аренду жилья.
Как сказано в пояснительной записке к документу, его реализация требует дополнительных расходов. Ориентировочно это 786 млн 690 тыс грн в год. Финансироваться расходы будут за счет бюджетной программы на содержание органов исполнительной власти.
6 декабря президент подписал закон №4995 об обеспечении военнослужащих жильем.
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