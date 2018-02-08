Жебривский обвинил Донецкоблгаз в содействии террористам

Его возмущение вызвала ситуация, связанная с газоснабжением Авдеевки и семи поселков Ясиноватского района

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский просит генпрокурора Юрия Луценко и главу СБУ Василия Грицака дать правовую оценку действиям руководства Донецкоблгаза. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Его возмущение вызвала ситуация, связанная с газоснабжением Авдеевки и семи поселков Ясиноватского района.

Жебривский называет Донецкоблгаз "монополистом…, который буквально саботирует подачу газа людям по уже готовому газопроводу".

"По моему мнению (как юриста, бывшего следователя), это - содействие террористическим организациям в форме саботажа", - написал он.

Строительство газопровода в обход террористов из Очеретяного к Авдеевке началось в августе прошлого года. Стоимость проекта - около 58 млн грн, часть этой суммы профинансировал Авдеевский коксохимический завод.

13 января 2018 г Жебривский сообщал, что новый авдеевский газопровод готов к началу испытательных работ.

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