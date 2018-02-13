Украина может обменять осужденных за госизмену крымских военных

На днях суды приговорили экс-бойцов ВСУ Александра Баранова и Максима Одинцова к тюрьме за переход на сторону России после оккупации ею Крыма

Украина в ближайшее время может обменять двух осужденных за государственную измену и дезертирство крымских военнослужащих, которые в 2014 году перешли на сторону российских оккупантов. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил их адвокат Валентин Рыбин.

Бывший военный ВСУ Максим Одинцов, который служил в Крыму на момент его оккупации Россией, приговорен к 14 годам тюремного заключения по обвинению в госизмене и дезертирстве, а именно за переход на службу в армию РФ после аннексии полуострова. Соответствующее решение 6 февраля 2018 года вынес Дарницкий райсуд Киева.

Двумя днями позже, 8 февраля, Подольский суд столицы приговорил к 13 годам тюрьмы по аналогичному обвинению еще одного экс-бойца ВСУ из Крыма - Александра Баранова. Его и Одинцова сотрудники СБУ задержали в ноябре 2016 года на админгранице с полуостровом.

Рыбин отметил, что "в ближайшее время возможен обмен" обоих его подзащитных. По словам адвоката, все детали о формате обмена и лицах, на которых обменяют Одинцова и Баранова, станут известны уже после самого обмена.

"Сейчас согласовываются формальности", - пояснил юрист.

В то же время Рыбин подчеркнул, что "если не сложится с обменом", сторона защиты будет подавать апелляцию на приговоры экс-военным. Он напомнил, что жалоба может быть подана в течение месяца с момента вынесения приговора.

Читайте также: Полиция разыскивает 308 подозреваемых в госизмене украинцев

21 ноября 2016 года в СБУ заявили о задержании в Чонгаре, на админгранице с Крымом, двух дезертиров - бывших украинских военных, перешедших на сторону оккупантов.

В России же тогда заявили, что СБУ якобы выманила военных на пункт пропуска обещаниями передать им дипломы о высшем образовании.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.