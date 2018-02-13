Экс-прокурора Суса арестовали без права на залог

Бывшего следователя по особо важным делам Генпрокуратуры Дмитрия Суса арестовали без права на внесение залога. Такое решение принял Соломенский райсуд, передает Громадське.



В январе 2018 года суд изменил Сусу меру пресечения с домашнего ареста на залог в размере 1,762 млн грн. Он не внес деньги, поэтому суд изменил решение.

Уволенный из ГПУ Дмитрий Сус был задержан 25 июля в международном аэропорту Борисполь сотрудниками НАБУ и САП по подозрению в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, а также в декларировании ложной информации. На следующий день Сусу объявили о подозрении, а 27 июля суд отправил его под домашний арест.

Прокуроры САП ходатайствовали о 5 млн залога для Суса, аргументируя такую сумму тем, что у экс-чиновника ГПУ достаточно имущества и средств. В начале заседания Сус назвал дело против себя "цирком", заявив, что "господин Сытник (глава НАБУ - ред.) что-то там хочет от него".

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