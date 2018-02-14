Нацразведка США допускает вероятность досрочных выборов в Украине
Украина находится под угрозой внутреннего беспорядка, чем может воспользоваться Россия для изменения прозападной ориентации Киева. Об этом говорится в докладе директора Национальной разведки США Дэна Коутса.
При этом США не исключают досрочных выборов в Украине.
"Разочарование темпом реформ, снижение жизненных стандартов, ощущение ухудшения ситуации с коррупцией и политическое противостояние накануне президентских и парламентских выборов в 2019 году могут привести к досрочным выборам", - говорится в докладе.
Там также отмечается, что лидеры оппозиции будут пытаться извлечь выгоду недовольством общества и ослабить президента и провластную коалицию.
В докладе упоминается, что Россия намерена проводить более мощные кибератаки и, очевидно, применит их против Украины.
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