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Нацразведка США допускает вероятность досрочных выборов в Украине

14.02.2018 02:59
Нацразведка США оценивает ситуацию в Украине и допускает, что недовольство населения коррупцией и темпом реформ может стать причиной досрочных выборов
Нацразведка США допускает вероятность досрочных выборов в Украине
Дэн Коутс (скриншот видео)

Украина находится под угрозой внутреннего беспорядка, чем может воспользоваться Россия для изменения прозападной ориентации Киева. Об этом говорится в докладе директора Национальной разведки США Дэна Коутса.

При этом США не исключают досрочных выборов в Украине.

"Разочарование темпом реформ, снижение жизненных стандартов, ощущение ухудшения ситуации с коррупцией и политическое противостояние накануне президентских и парламентских выборов в 2019 году могут привести к досрочным выборам", - говорится в докладе.

Там также отмечается, что лидеры оппозиции будут пытаться извлечь выгоду недовольством общества и ослабить президента и провластную коалицию.

В докладе упоминается, что Россия намерена проводить более мощные кибератаки и, очевидно, применит их против Украины. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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