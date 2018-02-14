Украинцам расскажут, что такое НАТО и для чего этот блок Украине

Правительство одобрило новую программу сотрудничества с Альянсом и впервые за 7 лет выделило деньги на программу информирования общественности о НАТО

Сегодня, 14 февраля, правительство одобрило программу сотрудничества с Североатлантическим альянсом на 2018 год, а также план информирования граждан о евроатлантической интеграции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

В правительстве заявили, что цель такого плана - повысить уровень поддержки госполитики в сфере евроатлантической интеграции и доверия к НАТО как к институту, который играет ключевую роль в укреплении международной безопасности.

"Это очень важное решение, особенно в контексте противодействия российской пропаганде. Но кроме опровержения еще советских и новых российских мифов о НАТО, у нас много работы по разъяснению сути Североатлантического альянса. НАТО - это не только армия. НАТО - это права человека, верховенство права, образование, экология", - сказала вице-премьер-министр по вопросам евро- и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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Несмотря на то, что социологи говорят - большинство украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО, это, по мнению вице-премьера, "скорее эмоциональная поддержка на фоне российской агрессии". По ее словам, Украине нужна осознанная и обоснованная пониманием деятельности Альянса поддержка со стороны граждан.

"Правительство, наконец, после большого перерыва в 7 лет выделило бюджетные средства на эту программу, а соответственно - сделало реальный вклад в сознательный выбор Украины своего будущего", - написала Климпуш-Цинцадзе у себя в Facebook.

Документ будет передан в Администрацию президента вместе с проектом указа на утверждение Петром Порошенко.

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