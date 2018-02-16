СМИ: У желающих жить в Польше украинцев спрашивают о Бандере

По данным СМИ, если украинцы, которые имеют польские корни, недостаточно решительны в своем ответе относительно Бандеры - "то до свидания, Польша"

Граждан Украины, которые имеют польские корни и желают получить вид на жительство в Польше, спрашивают об их отношении к лидеру украинских националистов Степану Бандере и УПА. Об этом сообщает RP.pl со ссылкой на польский телеканал Superstacja.

По данным СМИ, при получении вида на жительство для тех, кто не владеет картой поляка (документ, удостоверяющий польские корни или представление доказательств наличия польских корней, - ред), действуют также новые правила. Такую информацию подтвердила лидер организации Евромайдан Варшава Наталья Панченко.

В случае если аппликант колеблется или недостаточно четко высказывается по вопросам истории, то заявка отклоняется.

"У людей есть документы, подтверждающие их происхождение, однако если они недостаточно решительны в своем ответе относительно Бандеры - то тогда до свидания, Польша", - сказала Панченко.

Например, один заявитель получил недавно отказ, хотя его деды и отец имели польское гражданство.

Отвечая на вопрос о своем отношении к деятельности ОУН-УПА, мужчина ответил: "А разве я знаю, никогда не был в этих связях, поэтому я не знаю. У каждого - своя правда. Говорят, они были в Польше и Украине. Никогда в это не вникал".

По словам некоторых украинских студентов, которые сейчас учатся в городах Польши, после принятия "закона о бандеризме" отношения к ним значительно ухудшилось. "Несколько человек националисты избили, особенно цепляются к парням, на украинском языке стараемся на улице не разговаривать вообще", - отметил LIGA.net студент Александр, имя которого изменено в целях безопасности.

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Живущие за рубежом поляки в будущем должны будут сообщать властям в Варшаве о предполагаемых антипольских высказываниях.

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