На размещение миротворцев в Донбассе уйдет 6-10 месяцев - Климкин

Развертывание миротворческой миссии ООН должно происходить на таких условиях, чтобы РФ не смогла это использовать для давления

После согласования всех вопросов введения миротворцев ООН в Донбасс, на их развертывание может уйти не менее 6-10 месяцев. Об этом в заявил глава МИД Украины Павел Климкин в эфире программы Свобода слова.



"Если будет принято политическое решение, то, как правило, в ООН на развертывание миссии, а это достаточно масштабная миссия, потребуется 6-9-10 месяцев как минимум, не исключено, что даже больше", - сказал он.



Министр подчеркнул, что миротворческая миссия должна развертываться на таких условиях, чтобы страна-агрессор Россия не смогла заморозить ее на каком-то этапе и использовать для давления на Украину и Запад.



"Это должна быть не географическая логика - с линии соприкосновения и дальше, а функциональная. Сначала жесткая безопасность, затем вся безопасность, а потом только подготовка к следующим выборам и некий политический компонент", - отметил он.



Также он сказал, что начало миротворческой миссии в Донбассе должна быть положено только после выхода российских войск из временно оккупированных территорий.



"Любые другие опции - это замораживание. А замораживание - это ситуация, которая взорвется в каждую секунду, и Россия безусловно использует это", - резюмировал Климкин.



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