ГПУ направила в Нидерланды поручение по Саакашвили - Енин

Поручение по отбору образцов голоса лидера Руха новых сил направлено в рамках расследования о деньгах олигарха Курченко

Генеральная прокуратура Украины направила в Нидерланды международно-правовое поручение с просьбой отобрать у лидера Рух новых сил Михаила Саакашвили образцы голоса для расследования уголовного производства. Информацию об этом подтвердил LIGA.net заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

"Несколько дней назад мы направили в Голландию международно-правовое поручение, в рамках которого голландской власти предлагается отобрать у Саакашвили образцы его голоса", - сказал он.

Енин отметил, что нидерландские правоохранители должны будут это сделать самостоятельно.



Он уточнил, что процедура может быть осуществлена только в случае добровольного согласия Саакашвили, а в случае его отказа, можно это будет очередным подтверждением того, что он не готов сотрудничать с правоохранительными органами.