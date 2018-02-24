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ГПУ направила в Нидерланды поручение по Саакашвили - Енин

24.02.2018 15:43
Поручение по отбору образцов голоса лидера Руха новых сил направлено в рамках расследования о деньгах олигарха Курченко
ГПУ направила в Нидерланды поручение по Саакашвили - Енин
Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Генеральная прокуратура Украины направила в Нидерланды международно-правовое поручение с просьбой отобрать у лидера Рух новых сил Михаила Саакашвили образцы голоса для расследования уголовного производства. Информацию об этом подтвердил LIGA.net заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

"Несколько дней назад мы направили в Голландию международно-правовое поручение, в рамках которого голландской власти предлагается отобрать у Саакашвили образцы его голоса", - сказал он.

Енин отметил, что нидерландские правоохранители должны будут это сделать самостоятельно.

Он уточнил, что процедура может быть осуществлена только в случае добровольного согласия Саакашвили, а в случае его отказа, можно это будет очередным подтверждением того, что он не готов сотрудничать с правоохранительными органами.

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5 декабря 2017 года Генпрокуратура опубликовала видео, в котором, как утверждают в ведомстве, изложены подробности операции по разоблачению финансирования деятельности лидера партии Рух нових сил Михаила Саакашвили беглым олигархом Сергеем Курченко.

В ролике присутствует аудиозапись якобы разговора Саакашвили и Курченко, датированная 20 ноября 2017 года. У Саакашвили затребовали экспертизу записей.

12 февраля, спустя пять месяцев после прорыва через границу, Михаила Саакашвиливыдворили обратно в Польшу. Оттуда лидер Руха новых сил отправился в Нидерланды, поскольку его жена Сандра Руловс является гражданкой этой страны. Позже он сообщил, что получил в Амстердаме "документ, удостоверяющий личность", который якобы дает право на проживание и работу в ЕС.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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