USD:  26.82  27.13   EUR:  32.96  33.49  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Суд оставил Труханова на поруках

26.02.2018 16:47
Апелляционный суд Киева постановил: решение Соломенского суда оставить без изменений
Суд оставил Труханова на поруках
Геннадий Труханов

Мэра Одессы Геннадия Труханова оставили на поруках. Такое решение приняла коллегия судей Апелляцинного суда Киева, передает корреспондент LIGA.net.

"Решение Соломенского суда оставить без изменений", - сказано в постановлении.

Обвинение просило изменить меру пресечения на арест, поскольку любая другая мера будет недостаточна для продолжения следствия. Труханов, по мнению прокуратуры, может оказывать влияние на свидетелей, поскольку продолжает занимать должность мэра. А также сохраняется риск побега. Адвокаты и сам Труханов, выступая в суде, заявили, что таких рисков нет. 

14 февраля Труханова и его зама Павла Вугельмана задержали в аэропорту Борисполь, передав НАБУ. Оба фигурируют в уголовном производстве о присвоении и растрате имущества. 15 февраля у здания суда, который отпустил обоих на поруки депутата от БПП Дмитрия Голубова, произошли столкновения со стрельбой (фото) при участии Нацдружин, полиции и титушек. САП обжаловала решения суда с требованием избрать ему арест с залогом в 50 млн грн.

21 февраля суд отправил под ночной домашний арест двух чиновников горсовета Одессы по делу завода "Краян".

Читайте также: Дело Труханова: НАБУ показало схему расхищения средств в Одессе

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- cамые яркие фото дня в Instagram

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 