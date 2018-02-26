Суд оставил Труханова на поруках

Апелляционный суд Киева постановил: решение Соломенского суда оставить без изменений

Мэра Одессы Геннадия Труханова оставили на поруках. Такое решение приняла коллегия судей Апелляцинного суда Киева, передает корреспондент LIGA.net.

"Решение Соломенского суда оставить без изменений", - сказано в постановлении.

Обвинение просило изменить меру пресечения на арест, поскольку любая другая мера будет недостаточна для продолжения следствия. Труханов, по мнению прокуратуры, может оказывать влияние на свидетелей, поскольку продолжает занимать должность мэра. А также сохраняется риск побега. Адвокаты и сам Труханов, выступая в суде, заявили, что таких рисков нет.

14 февраля Труханова и его зама Павла Вугельмана задержали в аэропорту Борисполь, передав НАБУ. Оба фигурируют в уголовном производстве о присвоении и растрате имущества. 15 февраля у здания суда, который отпустил обоих на поруки депутата от БПП Дмитрия Голубова, произошли столкновения со стрельбой (фото) при участии Нацдружин, полиции и титушек. САП обжаловала решения суда с требованием избрать ему арест с залогом в 50 млн грн.

21 февраля суд отправил под ночной домашний арест двух чиновников горсовета Одессы по делу завода "Краян".

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