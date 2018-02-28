Минздрав узнает обстоятельства пребывания Крысина в больнице

Минздрав выяснят обстоятельства пребывания Крысина в детском отделении Института сердца и действительно ли он нуждается в помощи

Минздрав Украины проверяет информацию об обстоятельствах пребывания в детском отделении Института сердца Юрия Крысина, получившего четыре года тюрьмы за соучастие в убийстве. Об этом говорится в сообщении Минздрава.



Минздрав обратился к директору института Борису Тодурову с просьбой предоставить объяснения, правда ли, что в детском отделении находится взрослый пациент.



Если информация подтвердится, то врачи должны установить, действительно ли состояние пациента требовало госпитализации или его состояние позволяет ему учавствовать в судебных заседаниях.



"Минздрав убежден, что каждый человек, который действительно нуждается в медицинской помощи, должен получать ее в полном объеме, независимо от любых факторов. Но считаем недопустимым использовать пребывание в учреждениях охраны здоровья, особенно в детских отделениях, как способ избежать правосудия", - объяснил Минздрав свою позицию.

27 февраля Крысина обнаружили в детском отделении Института сердца в Киеве, после чего туда пришли неизвестные, облили ему голову зеленкой и подарили среди прочего мандарины и крысиный яд.

22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева признал Крысина виновным в хулиганстве и нанесении легких телесных повреждений Веремию в день его убийства - 18 февраля 2014-го, приговорив к четырем годам тюрьмы условно. Подсудимого освободили в зале суда с учетом "смягчающих обстоятельств" - наличия у него двух малолетних детей и якобы раскаяния.

28 декабря Генпрокуратура обжаловала приговор. 1 марта 2018 года в апелляционном суде на улице Соломенской будет рассматриваться дело Крысина.

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