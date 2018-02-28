Порошенко заявил, что не обсуждает досрочные выборы Рады

Президент сказал, в каком случае возможны досрочные выборы парламента

Президент Петр Порошенко заявил, что на данный момент работа парламента его устраивает, и он не обсуждает возможность досрочных выборов Рады. Об это он сказал на пресс-конференции.

Журналистка ТРК Украина спросила, как Порошенко относится к идее досрочных выборов в парламент.

"Я полностью доволен темпами, которые были продемонстрированы прошлой сессией касательно сотрудничества президента, коалиции, парламента и правительства. Большое количество реформ было принято. Я верю в то, что парламент способен продемонстрировать сейчас подвижки и касательно закона о нацбезопасности, и по закону о Нацбюро финансовых расследований, и по закону об Антикоррупционном суде… Если парламент все это принимает, какие могут быть разговоры на этот счет? Я подчеркиваю, что никаких таких разговоров я не веду. Если парламент вместо этого будет заниматься выборами, они к этому приведут", - сказал президент.

Он отметил, что президент выбран на 5 лет и имеет конституционные полномочия распустить парламент. "Это право президента, а не обязанность", - сказал Порошенко.

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