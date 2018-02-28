Порошенко о раскрытии убийства Шеремета: Я не Господь Бог

Президент прокомментировал ход расследования резонансного убийства журналиста Павла Шеремета

Президент Петр Порошенко заявил, что готов создать условия для прозрачного расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

"Я не Господь Бог, и я не знаю, кто убил Павла Шеремета, но мне также больно, как и Вам. Я буду делать вместе с Вами все возможное, для того чтобы у нас не осталось ни одной закрытой части в расследовании убийства журналиста. Я встречался с журналистами, в том числе и из Украинской правды и с родственниками Павла Шеремета. Я пообещал - дайте какого-то следователя из любой страны , я сделаю все, чтобы ввести его в состав следственной группы . Может это увеличит шансы и увеличит доверие. Вам это не нравится? Это Ваше право. Ищите другого, кто это сделает лучше", - отметил президент.

Порошенко подчеркнул, что он не является следователем .

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"Я должен создать условия для того, чтобы защитить, в том числе украинцев или чтобы расследование проходило максимально прозрачно и объективно. Если у вас есть претензии к расследованию - я на Вашей стороне… К сожалению, журналисты погибают, недавно погиб журналист в Словакии. Я знал Павла Шеремета. У Украинской правды нет приватизации Павла. Если Вы видите, что я могу что-то сделать, то я открыт к Вашим предложениям", - сказал Порошенко.

20 июля 2016 года в 07:45 в центре Киева был взорван автомобиль владельца Украинской правды Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Журналист скончался в карете скорой помощи.

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