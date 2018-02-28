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Порошенко о раскрытии убийства Шеремета: Я не Господь Бог

28.02.2018 16:34
Президент прокомментировал ход расследования резонансного убийства журналиста Павла Шеремета
Порошенко о раскрытии убийства Шеремета: Я не Господь Бог
Павел Шеремет (фото- скриншот видео)

Президент Петр Порошенко заявил, что готов создать условия для прозрачного расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

"Я не Господь Бог, и я не знаю, кто убил Павла Шеремета, но мне также больно, как и Вам. Я буду делать вместе с Вами все возможное, для того чтобы у нас не осталось ни одной закрытой части в расследовании убийства журналиста. Я встречался с журналистами, в том числе и из Украинской правды и с родственниками Павла Шеремета. Я пообещал - дайте какого-то следователя из любой страны , я сделаю все, чтобы ввести его в состав следственной группы . Может это увеличит шансы и увеличит доверие. Вам это не нравится? Это Ваше право. Ищите другого, кто это сделает лучше", - отметил президент.

Порошенко подчеркнул, что он не является следователем . 

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"Я должен создать условия для того, чтобы защитить, в том числе украинцев или чтобы расследование проходило максимально прозрачно и объективно. Если у вас есть претензии к расследованию - я на Вашей стороне… К сожалению, журналисты погибают, недавно погиб журналист в Словакии. Я знал Павла Шеремета. У Украинской правды нет приватизации Павла. Если Вы видите, что я могу что-то сделать, то я открыт к Вашим предложениям", - сказал Порошенко. 

20 июля 2016 года в 07:45 в центре Киева был взорван автомобиль владельца Украинской правды Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Журналист скончался в карете скорой помощи.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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