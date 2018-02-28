В Минске обнародовали дату разведения сил под Станицей Луганской

Согласно достигнутым договоренностям, при условии соблюдения режима тишины возле Станицы Луганской разведение сил и средств может состояться 5 марта

Разведение сил и средств может состояться 5 марта при условии соблюдения режима тишины в районе Станицы Луганской. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы Дарка Олифер по результатам сегодняшнего заседания.

"При условии соблюдения режима тишины в районе н.п. Станица Луганская 5 марта 2018 года может состояться разведение сил и средств, как это предусмотрено соответствующим рамочным решением ТКГ", - написала она.

На заседании в Минске Украина настаивала на выполнении ранее достигнутых в рамках минского процесса договоренностей, в частности о соблюдении линии разграничения, установленной Меморандумом от 19 сентября 2014 года; создании зоны безопасности вдоль неконтролируемого участка украинско-российской границы; демилитаризации Кальмиусского, Новоазовского, Саханки, Кумачового.

"Невыполнение этих соглашений со стороны РФ/ОРДЛО ведет к системному срыву ранее достигнутых договоренностей по режиму тишины. Также отсутствие указаний руководства РФ о режиме тишины не способствует нормализации ситуации в Донбассе", - написала Олифер.

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Украина призвала российскую сторону выполнить взятые на себя обязательства и использовать свое влияние на НЗФ ОРДЛО для наступления режима тишины, а также прекратить поставлять через неконтролируемый участок украинско-российской границы технику, вооружение, топливо; вывести с территории Украины технику, вооружение, военные формирования; обеспечить беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО, включая границу.

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В гуманитарной подгруппе продолжается работа по освобождению заложников. "Ожидаем продолжения освобождения удерживаемых лиц. Настаиваем на создании специального трехстороннего механизма с участием Украины, Международного комитета Красного креста и РФ для поиска пропавших без вести, зато РФ всячески избегает участия в этой работе", - сообщила Олифер.

На заседании ТКГ Украина потребовала открытия пункта пропуска Золотое, как это предусмотрено договоренностями лидеров стран нормандской четверки от 19 октября 2016 года.

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