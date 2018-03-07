Порошенко наградил орденом погибшую в зоне АТО медсестру ВСУ

23-летняя санитарный инструктор 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Сабина Галицкая погибла 21 февраля на передовой во время обстрела

Президент Петр Порошенко наградил посмертно орденом "За мужество" 3 степени старшую медицинскую сестру 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Сабину Галицкую. Видео церемонии награждения опубликовано в Facebook президента.

Галицкая награждена за личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое исполнения служебной обязанности.

Награду приняли родители Галицкой.

21 февраля на передовой в зоне боевых действий погибла 23-летняя санитарный инструктор 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины Сабина Галицкая. Это произошло во время обстрела медиков со стороны позиций оккупационных российских войск.

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