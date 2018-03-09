США призвали РФ запретить боевикам запугивать наблюдателей ОБСЕ

В Госдепе США отреагировали на недавний отчет СММ ОБСЕ, в котором приводится случай такого запугивания

Госдепартамент США призвал Министерство обороны России запретить боевикам в Донбассе препятствовать работе наблюдателей миссии ОБСЕ. Об этом пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт написала в Twitter.

"Министерству обороны РФ: Пожалуйста, проинструктируйте боевиков, которых вы контролируете в восточной части Украины, чтобы они прекратили насильственное запугивание международных наблюдателейСММ ОБСЕ", - написала она.

При этом Нойерт разместила ссылку на отчет СММ ОБСЕ, в котором приводится недавний случай такого запугивания.

"Вооруженный человек, используя язык вражды, сказал по-русски: "Уезжайте немедленно, и если вы приблизитесь, я буду стрелять". При этом он направил свое оружие прямо на первый автомобиль СММ", - говорится в отчете.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.