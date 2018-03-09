США призвали РФ запретить боевикам запугивать наблюдателей ОБСЕ
Госдепартамент США призвал Министерство обороны России запретить боевикам в Донбассе препятствовать работе наблюдателей миссии ОБСЕ. Об этом пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт написала в Twitter.
"Министерству обороны РФ: Пожалуйста, проинструктируйте боевиков, которых вы контролируете в восточной части Украины, чтобы они прекратили насильственное запугивание международных наблюдателейСММ ОБСЕ", - написала она.
При этом Нойерт разместила ссылку на отчет СММ ОБСЕ, в котором приводится недавний случай такого запугивания.
"Вооруженный человек, используя язык вражды, сказал по-русски: "Уезжайте немедленно, и если вы приблизитесь, я буду стрелять". При этом он направил свое оружие прямо на первый автомобиль СММ", - говорится в отчете.
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