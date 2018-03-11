ОБСЕ должна иметь полный доступ к границе с РФ - Могерини

Высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности отметила, что минским соглашениям удалось остановить эскалацию насилия в Донбассе

Высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна иметь полный доступ ко всей территории Украины, в том числе вдоль украинско-российской границы. Об этом он сказала в интервью УНИАН.

"Мы хотели бы, чтобы специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине имела полный доступ ко всей территории Украины, в том числе вдоль украинско-российской границы, в соответствии со своим мандатом. Если бы миссия, согласованная Советом Безопасности ООН, могла бы все это ускорить и помочь продвижению реализации минских соглашений, мы бы, конечно, были только "за", - отметила Могерини.

По ее словам, минские соглашения еще полностью не реализованы, но они должны быть.

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"Это цель переговоров в рамках трехсторонней контактной группы и обсуждения в "нормандском формате". Минским соглашениям действительно удалось остановить опасную эскалацию насилия, как это было крайне необходимо. Во-вторых, они предоставили план урегулирования ситуации, с которой мы сталкиваемся, таким образом, чтобы полностью уважать территориальную целостность и суверенитет Украины", - сказала Могерини.



Она подчеркнула, что происходит постоянное взаимодействие ЕС через государства-члены - Францию и Германию - с Украиной и Россией, ОБСЕ, ООН и США.





23 февраля 2018 года боевики снова запретили ОБСЕ приближаться к границе с РФ.









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"Мы не только являемся крупнейшим участником в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, но теперь и усиливаем наш вклад. Кроме того, мы поддерживаем переговоры в трехсторонней контактной группе. Россия ранее была стратегическим партнером для Европейского союза, но это уже не так. Понятно, что наши отношения с Россией ‒ это не то, что было, и не то, что это могло бы быть: полная реализация минских соглашений является ключевым элементом любых существенных подвижек в наших отношениях", - подчеркнула Могерини, добавив, что избирательное взаимодействие с Россией также необходимо, где "есть явный интерес ЕС".