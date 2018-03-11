ОБСЕ подтвердила усиленный мониторинг ситуации в Ужгороде
11.03.2018 20:30
Мониторинг ситуации в Ужгороде будет осуществляться "путем непрерывного патрулирования из Ивано-Франковска"
Фото: пресс-служба ОБСЕ
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) начала работу наблюдательной миссии в Ужгороде. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе ОБСЕ.
Также в организации сказали, что будут осуществлять мониторинг "ситуации в Ужгороде путем непрерывного патрулирования из Ивано-Франковска".
Однако в ОБСЕ не ответили о количестве наблюдателей и о том, входят ли в состав россияне.
Пресс-секретарь Закарпатской ОГА Ярослав Галас в комментарии Громадському 11 марта сообщил, что от ОБСЕ "не было предложений к администрации об открытии постоянной мониторинговой миссии. И администрация не давала согласия".
В то же он отметил, что, если такое согласование не нужно, то в организации могли бы сообщить Закарпатской ОГА об открытии офиса.
7 марта 2018 года общество венгров Закарпатья, на офис которого было совершено два нападения, вслед за Будапештом призвало развернуть в области постоянную миссию ОБСЕ.
Сегодня, 11 марта, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ сообщила об открытии представительства наблюдательной миссии на Закарпатье.
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