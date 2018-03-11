ОБСЕ подтвердила усиленный мониторинг ситуации в Ужгороде

Мониторинг ситуации в Ужгороде будет осуществляться "путем непрерывного патрулирования из Ивано-Франковска"

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) начала работу наблюдательной миссии в Ужгороде. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе ОБСЕ.









Также в организации сказали, что будут осуществлять мониторинг "ситуации в Ужгороде путем непрерывного патрулирования из Ивано-Франковска".







Однако в ОБСЕ не ответили о количестве наблюдателей и о том, входят ли в состав россияне.

Пресс-секретарь Закарпатской ОГА Ярослав Галас в комментарии Громадському 11 марта сообщил, что от ОБСЕ "не было предложений к администрации об открытии постоянной мониторинговой миссии. И администрация не давала согласия". В то же он отметил, что, если такое согласование не нужно, то в организации могли бы сообщить Закарпатской ОГА об открытии офиса.

7 марта 2018 года общество венгров Закарпатья, на офис которого было совершено два нападения, вслед за Будапештом призвало развернуть в области постоянную миссию ОБСЕ. Сегодня, 11 марта, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ сообщила об открытии представительства наблюдательной миссии на Закарпатье. Читайте также: СБУ: Поджог Венгерского центра курировали спецслужбы РФ

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

"В ответ на недавние события в городе Ужгороде и его окрестностях СММ ОБСЕ, согласно своему мандату, усилила мониторинг в данном районе и соответственно обнародовала результаты работы в своих отчетах", - говорится в сообщении.