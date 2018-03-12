Суд по отстранению зама Труханова перенесли: ждут материалы дела

Соломенский суд Киева 1 марта отказался отстранить Павла Вугельмана от должности на время расследования; САП подала апелляцию на это решение

Апелляционный суд Киева перенес на 20 марта 2018-го заседание по рассмотрению ходатайства прокуроров об отстранении от должности заммэра Одессы Павла Вугельмана. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Как пояснил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка, заседание перенесено по той причине, что в суд еще не поступили материалы дела.

1 марта Соломенский райсуд Киева отказался отстранить Вугельмана от занимаемой должности на время расследования, в котором он фигурирует. САП подала апелляцию на это решение.

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27 февраля 2018 года Соломенский суд отказался отстранять Геннадия Труханова от исполнения обязанностей мэра Одессы. 6 марта Апелляционный суд столицы оставил это решение в силе.

14 февраля 2018-го Труханова и его зама Вугельмана задержали в аэропорту Борисполь. Оба чиновника фигурируют в уголовном производстве НАБУ о присвоении и растрате имущества на 185 млн грн.

15 февраля суд отпустил Труханова и Вугельмана на поруки народных депутатов.

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