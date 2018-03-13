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Генпрокурор не против узаконить метод "провокации на взятку"

13.03.2018 00:49
Луценко считает, что это будет возможно после создания антикоррупционного суда
Генпрокурор не против узаконить метод "провокации на взятку"
Юрий Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко поддерживает идею узаконить метод "провокации на взятку", однако считает, что нужно "хорошо сформулировать эту позицию" и сначала создать антикоррупционный суд. Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.

"Я действительно считаю, что провокация взятки, которая действует в США и Грузии, дала результат", - сказал он, но подчеркнул, что согласился бы на подобное в Украине только при условии наличия "большого и независимого (антикоррупционного - ред.) суда".

По словам Луценко, когда будет такой суд, можно будет говорить о таких методах работы НАБУ, как автономное прослушивание и провокация на взятку.

"Но я подчеркиваю - одноразовая (провокация на взятку - ред.). Нельзя ходить к человеку месяц…Без дурости в понятии провокации на взятку. Чиновнику нужно предлагать сделать то, что он должен сделать. А если скажет давать деньги, то дать деньги. Но при условии, что над всем этим стоит очень независимый и профессиональный суд", - добавил генпрокурор.

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29 ноября 2017 года сотрудники СБУ и Генпрокуратуры задержали агента НАБУ по подозрению в даче взятки заместителю главы Государственной миграционной службы Дине Пимаховой. В бюро утверждают: их агент, работая под прикрытием, действительно пытался дать деньги чиновнице и узнать у нее коррупционную схему. Пимахова, по версии НАБУ, от денег не отказывалась и даже сама озвучила сумму. Версия чиновницы кардинально отличается: денег никогда не брала и не требовала, ничем противозаконным не занималась.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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