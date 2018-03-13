Розенко: Для усиленного мониторинга ОБСЕ в Ужгороде нет оснований
Украина не боится никаких мониторингов, поскольку для усиленной работы наблюдательной миссии ОБСЕ в Ужгороде нет оснований. Об этом заявил вице-премьер Павел Розенко в эфире радио Новое время.
"Украина как демократическое государство не боится никаких мониторингов, но, честно говоря, откровенно вам скажу, никаких оснований для введения какого-то особого режима в Украине, в частности в языковом вопросе, я лично не вижу. Я не вижу никаких угроз языкам национальных меньшинств ни со стороны украинского законодательства, ни со стороны государственных или местных органов власти", - сказал он.
По его словам, все заявления соседних государств, в частности Венгрии, связанные с их внутриполитической борьбой, а также гибридной войной со стороны России.
"Мы прекрасно понимаем, что провоцирует антиукраинскую истерию в некоторых странах. Это и внутриполитическая борьба, выборы. Кроме того, Россия ведет гибридную войну против Украины на языковом направлении, и в других странах, формирует негативное отношение европейцев к Украине - огромные деньги бросаются на этот процесс", - добавил Розенко.
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7 марта 2018 года общество венгров Закарпатья, на офис которого было совершено два нападения, вслед за Будапештом призвало развернуть в области постоянную миссию ОБСЕ.
Сегодня, 11 марта, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ сообщила об открытии представительства наблюдательной миссии на Закарпатье.
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