Право на реабилитацию получают жертвы депортации, ссылки, раскулачивания, преследований по религиозным и национальным мотивам

Верховная Рада расширила перечень жертв коммунистического режима, передает корреспондент LIGA.net.

За изменения в некоторые законы по поводу усовершенствования процедуры реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов №6574 проголосовали 237 депутатов.

Право на реабилитацию предоставляется репрессированным не только в судебном, но и во внесудебном порядке. Право на реабилитацию получают жертвы депортации, ссылки, раскулачивания, преследований по религиозным и национальным мотивам.

Внесудебными репрессивными органами признаются коллегии Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, Государственный комитет обороны, особые совещания при Народном комиссариате внутренних дел.

"Принятие этого законопроекта восстанавливает справедливость, поскольку он снимает клеймо "врагов народа", "убийц", "шпионов", "диверсантов" с тех людей, которые боролись за независимость Украины. Этими изменениями Украина, наконец, дает возможность восстановить справедливость морального характера перед теми, кто боролся за независимость героями ", - отметила первый заместитель председателя Украинского института национальной памяти Алина Шпак.

По ее мнению, законопроект о реабилитации жертв коммунистического тоталитарного режима является логическим продолжением декоммунизации и переосмыслением нашего прошлого.

"Это важные выводы, которые мы все должны сделать для того, чтобы строить новое будущее Украины - с собственной историей и героями", - добавила Шпак.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что коммунистическим идолам нет и не будет места в Украине.

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