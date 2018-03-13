Парубий не подписывал распоряжение о загранкомандировке Савченко

По словам пресс-секретаря спикера Рады Андрея Ковалева, по поводу загранкомандировок депутат Савченко не обращалась к спикеру с начала 2018 года

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий не подписывал распоряжение о загранкомандировке народного депутата Надежды Савченко. Об этом LIGA.net сообщил пресс-секретарь спикера Рады Андрей Ковалев.

"Андрей Парубий распоряжения о заграничной командировке депутата Надежды Савченко не подписывал", - сказал он.

Ковалев также отметил, что по поводу заграничных командировок депутат Савченко не обращалась к спикеру с начала 2018 года.

Ранее сегодня Савченко сообщила, что не получала официальную повестку о вызове на допрос, поэтому попросила СБУ передать ей вызов на допрос лично. Она отметила, что будет находиться с рабочей поездкой для участия в сессии Европарламента в Страсбурге до 16 марта.

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