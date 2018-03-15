ПАСЕ подготовит резолюцию о дискриминации РФ крымских татар
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подготовит отдельный доклад и резолюцию "Расовая дискриминация Россией крымских татар в Крыму". Об этом сообщил в Facebook председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.
Арьев написал, что Бюро ПАСЕ приняло соответствующее решение единогласно. 13 марта за необходимость подготовки этой резолюции проголосовал мониторинговый комитет ПАСЕ.
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Ранее сообщалось, что Крымская правозащитная группа зафиксировала несколько фактов давления на крымских татар, связанных с псевдовыборами президента РФ на украинском на полуострове.
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