ПАСЕ подготовит резолюцию о дискриминации РФ крымских татар

Также Парламентская ассамблея Совета Европы подготовит отдельный доклад на эту тему

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подготовит отдельный доклад и резолюцию "Расовая дискриминация Россией крымских татар в Крыму". Об этом сообщил в Facebook председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

Арьев написал, что Бюро ПАСЕ приняло соответствующее решение единогласно. 13 марта за необходимость подготовки этой резолюции проголосовал мониторинговый комитет ПАСЕ.

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Ранее сообщалось, что Крымская правозащитная группа зафиксировала несколько фактов давления на крымских татар, связанных с псевдовыборами президента РФ на украинском на полуострове.

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