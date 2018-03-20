Дело о налоговых площадках Клименко: ГВП завершила расследование

Матиос заявил, что военная прокуратура закончила производство против коррупционеров, действовавших в Министерстве доходов и сборов

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос объявил об окончании расследования в так называемом деле налоговых площадок экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. Об этом он написал в Facebook и добавил скриншот справки об окончании следствия по делу.

"Мои подчиненные впервые в современной истории Украины расследовали большое экономическое дело о преступной организации до логического и законного конца", - заявил он.

"14.03.2018 года ГВП закончено расследование уголовное производство о налоговых площадках в отношении преступной организации подозреваемого Клименко и других 52-х подозреваемых чиновников бывшего Министерства доходов и сборов Украины", - говорится в опубликованной Матиосом справке.

В документе отмечается, что в уголовном производстве привлечено 52 подозреваемых, однако 25 из них находятся в розыске.

Указано, что общая сумма установленных следствием ущерба составила более 104 миллиарда гривен. А общая сумма внесенных подозреваемыми залоговых сумм составила более 74 миллиона гривен.

Отмечается, что во время следствия заключено 2 соглашения о признании подозреваемыми виновности, согласно которому возмещено 26 миллиона гривен убытков.

Кроме того, в опубликованной справке сказано об аресте имущества на 6,9 миллиардов гривен, изъятии 4,4 миллионов долларов, 9,8 миллионов гривен, 7,2 тысяч евро и аресте 5 миллионов долларов на счетах

По словам Матиоса, во время расследования проведено более 3000 следственных действий, 900 обысков, 600 временных доступов к документам, 700 осмотров имущества и документов, проведено более 800 допросов свидетелей, состоялось более 2500 заседаний Печерского суда и 950 заседаниях Апелляционного суда, получено более 1050 судебных постановлений, собраны доказательства преступной деятельности 52 высокопоставленных чиновников, с которыми работали 96 адвокатов.

"И все это сделано за 9 месяцев и 18 дней следствия. Не за годы, не как Горбатюк (Сергей Горбатюк - начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры - ред.)", - резюмировал Матиос.

Фото: Facebook/Анатолий Матиос

8 февраля 2017 года Апелляционный суд Киева разрешил заочный арест Клименко.

24 мая 2017 года прошла масштабная операция против коррупционеров, действовавших в Министерстве доходов и сборов. Полицейские и военные прокуроры задержали 25 человек, обыски проводились одновременно в 15 областях. Для организации 454 обысков и последующих задержаний были задействованы 1700 полицейских и 500 военных прокуроров.

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