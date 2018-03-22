Российские военные причастны к действиям Савченко - Луценко

Генпрокурор заявил, что есть факты, которые свидетельствуют об участии РФ как врага украинского государства в предоставлении оружия

В Генпрокуратуре заявляют, что к передаче оружия народному депутату Надежде Савченко причастны российские военные. Об этом заявил, выступая на заседании регламентного комитета парламента генеральный прокурор Юрий Луценко, передает корреспондент LIGA.net.

"У нас есть факты, которые свидетельствуют об участии РФ как врага украинского государства в предоставлении оружия тем, кто планировал теракты против высшего руководства государства, мирного населения с целью свержения конституционного строя", - сказал Луценко.

По его словам Луценко, двумя военными частями, в которых загружалось орудие для Савченко и Рубана, командовали российские военные.

"Следствию стало понятно, что речь идет не о бреде или больных фантазиях политиканов. Это вовсе не сюрреализм, это - боевое оружие, которым планировалось уничтожить людей как представителей власти, так и просто мирных жителей центра столицы", - подчеркнул Луценко.

Он добавил, что оружие перевезли офицеры ВСУ, они предоставили на экспертизу СБУ, а затем доставили в Хмельницкий на хранение на складах "воинской части, которую заговорщики считали своими союзниками".

По словам, Луценко 2 декабря 2017 года Савченко и глава центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимир Рубан прибыли в Хмельницкий.

"Испытывали оружие на полигоне, где Рубан озвучил план нападения на кортеж президента с использованием крупнокалиберного винтовки Топаз, которая легко побивает броню и которая производится исключительно в ДНР", - уточнил Луценко.

Генпрокурор отметил, что у следствия также есть видеозапись "ключевой встречи".

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"В видеофиксации Рубан, а затем Савченко изложили свои планы свержения конституционного строя путем проведения террористической атаки из минометов в центр правительственного квартала в Киеве, совершение теракта внутри Верховной Рады с использованием полученных от боевиков оружия и взрывчатых материалов Это видео сегодня будет продемонстрировано в зале ВР" , - сказал Луценко.

Он добавил, что Савченко и Рубан согласовали необходимость приобретения дополнительного вооружения, что дало возможность точно зафиксировать место передачи оружия.

"С 6 марта по 8 марта автомобиль Рубана, оборудован видеонаблюдением СБУ, находился на оккупированной территории так называемой ДНР ", - объяснил Луценко.

15 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко якобы планировала совершить теракт в здании Рады. В тот же день глава ГПУ внес в парламент представления на привлечение депутата к уголовной ответственности, ее задержание и арест.

В тот же день Рада исключила Савченко из состава комитета национальной безопасности и обороны.

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