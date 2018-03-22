Луценко о планах Савченко: Слышим лозунги движения Медведчука

Генпрокурор отметил, что не может называть фамилий, пока нет подтвержденных расследованием фактов

Генпрокурор Юрий Луценко назвал своим заданием выйти на организатора плана, который выполняли Надежда Савченко и Владимир Рубан. Об этом он заявил, выступая в парламенте, передает корреспондент LIGA.net.

"Главное задание СБУ и военной прокуратуры - установить того кукловода, который заряжает листовками, деньгами, минами, гранатами против Украинского государства. Сегодня только начало процесса, а не конец. Мы догадываемся, кто этот кукловод. Мы слышим тут лозунги так называемого Украинского выбора", - сказал он.

Депутаты в секторе Народного фронта после этих слов стали скандировать "Медведчук!". Луценко отметил, что, в отличие от депутатов, не может называть фамилий, пока нет подтвержденных расследованием фактов.

Луценко добавил, что Савченко говорила о вооруженном перевороте на Майдане, о том, что якобы Порошенко развязал войну и мы не хотим услышать народ Донбасса. "Все это мы уже слышали в Луганске и Донецке. И автор этого пока скрывается за кулисами. Сделаю все, чтобы не просто назвать фамилию, но и объявить о начале уголовного производства и привлечении главного врага Украины", - заявил он.

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15 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко якобы планировала совершить теракт в здании Рады. В тот же день глава ГПУ внес в парламент представления на привлечение депутата к уголовной ответственности, ее задержание и арест.

В тот же день Рада исключила Савченко из состава комитета национальной безопасности и обороны.

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