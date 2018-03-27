Дело Скрипаля: НАТО высылает семь дипломатов из российской миссии

Генеральный секретарь НАТО заявил, что у России будет меньше возможностей заниматься разведкой в странах-членах Альянса

НАТО высылает семь дипломатов из российской миссии. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Сегодня я отменил согласие НАТО на назначение семи сотрудников, аккредитованных при постоянном представительстве России при НАТО. Я также отвечу отказом на полученный запрос об аккредитации трех других", - подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Столтенберг отметил, что Совет Североатлантического союза сокращает максимальное количество сотрудников постпредства РФ при НАТО на десять человек - до 20-ти (ранее из было 30 человек, - ред.)

"Это посылает четкий сигнал России, что есть цена и последствия такого неприемлемого и опасного поведения. Кроме того, это соответствует отсутствию конструктивного ответа России на то, что произошло в Солсбери", - отметил он.

По его словам, практические последствия подобных решений заключаются в том, что у России будет меньше возможностей заниматься разведкой в странах-членах НАТО и в тех странах, откуда высланы дипломаты РФ.

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16 марта 2018 года глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что приказ использовать нервно-паралитическое вещество "Новичок" на территории Британии с "высокой вероятностью" отдал Путин.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

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