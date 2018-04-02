Парубий: Северный поток-2 создаст условия для вторжения в Украину

Заявление о недопустимости строительства российского газопровода Верховная Рада планирует рассмотреть 5 апреля 2018 года

Строительство российского газопровода Северный поток-2 создаст условия для полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий журналистам на брифинге, передает корреспондент LIGA.net.

"После строительства Северного потока-2 для России будет снят один из сдерживающих факторов для возможной полномасштабной агрессии против Украины", - сказал он.

Парубий отметил, что, по мнению многих аналитиков, Россия не решалась на полномасштабное вторжение в 2014-2015 годах, чтобы не поставить под удар украинскую ГТС, по которой идет транзит российского газа в Европу.

Альтернативный газопровод, по словам Парубия, нивелирует этот фактор и создает не только энергетическую, но и военную угрозу для Украины и Европы.

Заявление о недопустимости строительства Северного потока-2 парламент планирует рассмотреть в четверг, 5 апреля.

Северный поток-2 предполагает строительство двух ниток газопровода в обход Украины общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до ФРГ. Компания Nord Stream 2 AG, занимающаяся планированием строительства, принадлежит российскому Газпрому на 100%. Половину стоимости газопровода (до 10 млрд евро) должны профинансировать пять европейских нефтегазовых компаний - Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

22 марта 2018 года заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что если проект российского газопровода Северный поток-2 провалится, то Россия будет вынуждена договариваться с Украиной о новом газовом контракте на транзит газа в Европу.

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