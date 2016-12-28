Гидрометцентр предупреждает о сильном ветре на западе Украины

Сегодня в восьми областях ожидаются порывы ветра скоростью 15-20 м/с, в Карпатах - до 25 м/с

Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение в восьми западных областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В среду, 28 декабря, в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах - до 25 м/с.

В связи с прогнозом ГСЧС призывает украинцев соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания на улице: не ходить под раскидистыми деревьями, держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач, поскольку порывы ветра могут вызвать их повреждение.

28 декабря 2016 года сообщалось, что в нескольких городах Украины ощутили землетрясение, эпицентр которого находился в Румынии.

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