В Полтаве мужчина умер от гонконгского гриппа
В Полтаве от штамма гриппа H3N2 "Гонконг" умер 50-летний мужчина. Об этом сообщает ТСН.
По словам врачей, во время этого заболевания больше всего поражаются легкие.
"Мужчина лечил дома пневмонию, которая возникла как осложнение после гриппа типа А (H3N2), и поздно обратился к врачам. Пошли осложнения. За три дня умер", - рассказала главный инфекционист Полтавской области Лидия Войтенко.
По ее словам, погибший не был привит от гриппа, а заразился от родственников.
Ранее сообщалось, что официально зарегистрировано пять смертей от осложнений, вызванных гриппом в новом эпидсезоне.
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