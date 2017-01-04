В Полтаве мужчина умер от гонконгского гриппа

Мужчина лечил дома пневмонию, возникшую как осложнение после гриппа типа А (H3N2), и поздно обратился к врачам, пошли осложнения, за три дня умер

В Полтаве от штамма гриппа H3N2 "Гонконг" умер 50-летний мужчина. Об этом сообщает ТСН.

По словам врачей, во время этого заболевания больше всего поражаются легкие.

"Мужчина лечил дома пневмонию, которая возникла как осложнение после гриппа типа А (H3N2), и поздно обратился к врачам. Пошли осложнения. За три дня умер", - рассказала главный инфекционист Полтавской области Лидия Войтенко.

По ее словам, погибший не был привит от гриппа, а заразился от родственников.

Ранее сообщалось, что официально зарегистрировано пять смертей от осложнений, вызванных гриппом в новом эпидсезоне.

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