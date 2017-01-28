Кулеба: В интернатах на лечение ребенка выделяется 1 грн в день

На питание одного ребенка в интернатных учреждениях предусмотрено 23 грн, на одежду - 3 грн

В Украине в детских интернатных учреждениях на лечение одного ребенка предусмотрено финансирование в размере 1 грн в день. Об этом на конференции в Херсоне заявил уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба в пятницу, сообщает Укринформ.

"В интернатных учреждениях только 27 гривень в день идет на финансирование самого ребенка. Это 23 гривни - питание, 1 гривня - лечения и 3 гривни - одежда", - рассказал Кулеба.

Агентство напоминает, что ранее Кулеба сообщал, что в течение последних трех лет в Украине государственное финансирование интернатных учреждений для детей ежегодно росло на 1 млрд гривень и в 2016-ом достигло 7 млрд гривен. Кроме того, данные учреждения в 2016 году официально получили 250 млн гривень благотворительной помощи, которая оказывалась преимущественно на лечение детей и приобретение для них одежды.

Ранее Кулеба заявлял, что в Украине каждый восьмой ребенок пострадал от военных действий на востоке страны.

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