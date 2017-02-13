Фото убийства посла РФ в Турции получило премию World Press Photo

После первых выстрелов убийцы в российского посла Андрея Карлова фотограф Бурхан Озбилиджи не забыл о работе и продолжил снимать происходящее

Фотограф агентства Associated Press Бурхан Озбилиджи победил на конкурсе World Press Photo - его снимок, запечатлевший момент убийства российского посла в Турции Андрея Карлова, обошел десятки других резонансных фото. Об этом сообщает служба Би-би-си.

После начала стрельбы фотограф спрятался в укрытии, но продолжил делать снимки, которые в итоге попали во все ведущие мировые СМИ.

Убийство дипломата произошло 19 декабря 2016 года на открытии российской фотовыставки в Анкаре. 22-летний бывший офицер спецназа МВД Турции Мевлют Мерт Алтынташ, который прошел на мероприятие под видом охранника, несколько раз выстрелил из пистолета в Карлова, а позднее сам был застрелен правоохранителями.

Победивший на конкурсе снимок:





Во время покушения Алтынташ выкрикивал фразы о Сирии и Алеппо, где российские военные убивают не только террористов Исламского государства, но, в первую очередь, противников диктатора Башара Асада.

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