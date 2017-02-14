В СБУ заявили о прекращении доставки наркотиков в одесское СИЗО

Правоохранители заявили, что подозревает работников конвойной службы СИЗО в доставках задержанным наркотических веществ

Сотрудники Службы безопасности совместно с прокуратурой и полицией перекрыли канал поставки наркотиков в одесский следственный изолятор, заявили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители рассказали, что согласно их данным систематически поставляли наркотики на заказ задержанных работники конвойной службы, которые также подозреваются в том, что передавали в изолятор мобильные телефоны и деньги.

"Оперативники спецслужбы задержали полицейского в одном из одесских судов при получении от посредника нескольких доз героина, амфетамина и метадона. Сотрудники СБУ задокументировали, что в изолятор ежедневно передавалось четыре-пять пакетов, за каждый из которых полицейские брали 600 гривень", - говорится в сообщении пресс-службы.

В СБУ добавили, что по ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконное производство... пересылка или сбыт наркотических средств) открыто уголовное производство, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к наркобизнесу.

19 января 2017 года правоохранители задержали сотрудников прокуратуры Запорожской области, которых подозревают в сбыте наркотиков.

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