Какие профессии самые скучные в мире: рейтинг

Среди ТОП-10 самых скучных профессий первое место занимает работа в сфере юриспруденции



На первом месте - это работа в сфере юриспруденции (81% опрошенных).





"Восемь человек из десяти опрошенных, которые занимаются этим видом деятельности, считают свою работу скучной", - отмечает издание.















Вторую позицию занимает - сфера проджект менеджмента (78%), на третьем месте - сфера функций поддержки (71%).



После нее идет финансовый контроль (68%), консалтинг и аккаунтинг (67%), финансовый сервис и банкинг (67%), инжиниринг (64%), продажи (61%), маркетинг и коммуникации (60%), а также IT- сфера (56%).



Список был составлен на основе опроса 1300 представителей различных профессий.











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