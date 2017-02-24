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Какие профессии самые скучные в мире: рейтинг

24.02.2017 14:18
Среди ТОП-10 самых скучных профессий первое место занимает работа в сфере юриспруденции
Какие профессии самые скучные в мире: рейтинг
Фото: EPA
Издание The Independent составило рейтинг ТОП-10 самых скучных профессий в мире. 

На первом месте - это работа в сфере юриспруденции (81% опрошенных).

"Восемь человек из десяти опрошенных, которые занимаются этим видом деятельности, считают свою работу скучной", - отмечает издание.

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Вторую позицию занимает - сфера проджект менеджмента (78%), на третьем месте - сфера функций поддержки (71%).

После нее идет финансовый контроль (68%), консалтинг и аккаунтинг (67%), финансовый сервис и банкинг (67%), инжиниринг (64%), продажи (61%), маркетинг и коммуникации (60%), а также IT- сфера (56%).

Список был составлен на основе опроса 1300 представителей различных профессий.


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ЛIГАБiзнесIнформ
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