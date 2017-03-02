Ученые выяснили, есть ли дружба между мужчиной и женщиной

Зачастую мужчины влюбляются в своих подруг, говорят специалисты

Ученым из университета штата Висконсин удалось выяснить, существует ли в настоящее время дружба между мужчинами и женщинами. Об этом сообщает Вестник здоровья.

В процессе реализации экспериментов они провели несколько опросов.

"Дружеские отношения между противоположными полами вызывают особый интерес в обществе. Подавляющее большинство граждан утверждают, что дружбы между парнями и девушками не существует", - отмечается в сообщении.

В ходе осуществления проектов специалисты доказали, что зачастую мужчины влюбляются в своих подруг.

Исследователи заявили, что юношам трудно просто дружить с девушкой, им всегда хочется чего-то большего.

По результатам проведенных опросов, более 62% участников признались, что имели сексуальное влечение к друзьям противоположного пола. У половины респондентов такие отношения перерастали в любовь и брак.

Некоторые респонденты сообщили, что их дружба с противоположным полом заканчивалась сексом один раз.

28 февраля сообщалось, что больше половины офисных сотрудников жертвуют личной жизнью, свободным временем, семьей и друзьями в пользу работы.

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