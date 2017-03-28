В зоне АТО продлили работу пунктов пропуска

Семь дней украинские пункты пропуска будут работать на час дольше в Донбассе

С 29 марта по 4 апреля в районе проведения АТО временно на один час будет продлена работа контрольных пунктов въезда-выезда. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский у себя в Facebook.

"В эти дни КПВВ будут работать с 07:00 до 19:30. Такое решение принял штаб АТО в связи с увеличением пассажиро-транспортного потока через линию разграничения", - отметил Жебривский.

28 марта глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз заявил, что боевики террористической организации ЛНР не дают гарантии безопасности относительно открытия новых контрольно-пропускных пунктов пропуска в регионе.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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