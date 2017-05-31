Пункты пропуска в зоне АТО переходят на летний период работы

С 1 июня 2017 года пропускные операции в КПВВ будут осуществляться с 06:00 до 20:00, сообщили в Госпогранслужбе

Контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО переходят на летний период работы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.



"С 1 июня 2017 года в КПВВ пропускные операции будут осуществляться с 06:00 до 20:00", - говорится в сообщении.



В Госпогранслужбе призвали граждан учесть данную информацию при планировании поездок через линию разграничения.

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17 мая 2017 года подконтрольные Кремлю террористы обстреляли из стрелкового оружия КПВВ Марьинка.



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