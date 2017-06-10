В зоне отчуждения ЧАЭС высадили деревья, поглощающие радионуклиды

Всего было посажено 100 саженцев на четырех площадках в поселках Паришев, Рудня-Ильинцы, Копачи и городе Чернобыль.

В рамках научного проекта на территории зоны отчуждения завершено создание экспериментальных площадок и высадки саженцев павлонии. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

После окончания эксперимента будет выведена оценка способности этого растения накапливать радионуклиды на участках с разной степенью загрязнения.

Как сообщается, исследования будут проводится следующие 5 лет. По предварительным данным, за этот период дерево достигнет 20 м в высоту.

Всего было посажено 100 саженцев на четырех площадках в поселках Паришев, Рудня-Ильинцы, Копачи и городе Чернобыль.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.