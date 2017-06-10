В зоне отчуждения ЧАЭС высадили деревья, поглощающие радионуклиды
В рамках научного проекта на территории зоны отчуждения завершено создание экспериментальных площадок и высадки саженцев павлонии. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.
После окончания эксперимента будет выведена оценка способности этого растения накапливать радионуклиды на участках с разной степенью загрязнения.
Как сообщается, исследования будут проводится следующие 5 лет. По предварительным данным, за этот период дерево достигнет 20 м в высоту.
Всего было посажено 100 саженцев на четырех площадках в поселках Паришев, Рудня-Ильинцы, Копачи и городе Чернобыль.
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