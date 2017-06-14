ГПУ обыскала офисы бухгалтерии полиции Киевской области

Чиновников из Нацполиции подозревают в хищении около миллиона гривень государственных средств, которые были выведены на счета подставных и мертвых лиц

Генпрокуратура провела обыски в офисах и домах руководящего состава Управления финобеспечения и бухучета Главного управления Нацполиции в Киевской области, которые подозреваются в хищении почти миллиона гривень государственных средств. Об этом сообщает генпрокуратура.

Чиновники с 2015-го по 2016 год, "злоупотребляя служебным положением, незаконно завладели государственными средствами в сумме около миллиона гривень", предназначенными для выплаты зарплаты и обеспечения личному составу, путем перечисления денежных средств на банковские счета, оформленные на подставных и мертвых лиц.

При обысках изъяты документы, подтверждающие причастность должностных лиц к преступлениям; они будут использованы, как улики.

Сотрудникам Нацполиции грозит срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и конфискация имущества.

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Генпрокуратура 12 июня сообщила Николаю Присяжнюку, министру аграрной политики и продовольствия времен Виктора Януковича, и еще двум лицам о подозрении в незаконной приватизации и последующей легализации государственного имущества.

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