ГПУ обыскала офисы бухгалтерии полиции Киевской области
Генпрокуратура провела обыски в офисах и домах руководящего состава Управления финобеспечения и бухучета Главного управления Нацполиции в Киевской области, которые подозреваются в хищении почти миллиона гривень государственных средств. Об этом сообщает генпрокуратура.
Чиновники с 2015-го по 2016 год, "злоупотребляя служебным положением, незаконно завладели государственными средствами в сумме около миллиона гривень", предназначенными для выплаты зарплаты и обеспечения личному составу, путем перечисления денежных средств на банковские счета, оформленные на подставных и мертвых лиц.
При обысках изъяты документы, подтверждающие причастность должностных лиц к преступлениям; они будут использованы, как улики.
Сотрудникам Нацполиции грозит срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и конфискация имущества.
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Генпрокуратура 12 июня сообщила Николаю Присяжнюку, министру аграрной политики и продовольствия времен Виктора Януковича, и еще двум лицам о подозрении в незаконной приватизации и последующей легализации государственного имущества.
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