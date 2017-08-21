Маск и 115 мировых экспертов призвали запретить военных роботов

Из-за автономного оружия может начаться война "невиданных масштабов" на скоростях, с которыми люди не совладают, предостерегли подписанты письма в ООН

ООН призывают запретить использование военных беспилотников и любого автономного оружия. С соответствующим обращением в организацию обратились 116 специалистов в области искусственного интеллекта, в том числе американский миллиардер-изобретатель Илон Маск, пишет газета The Guardian.

Кроме главы Tesla Motors и SpaceX, петицию подписали основатель компании DeepMind Technologies Мустафа Сулейман и другие ведущих эксперты в области ИИ из 26 стран.

Ученые и бизнесмены призывают ООН запретить не только использование летального автономного оружия, но и программы его разработки, поскольку, считают они, такие процессы приведут к "третьей вооруженной революции". Создание боевых роботов подписанты сравнили с изобретением пороха и ядерного оружия.

Эксперты опасаются, что в будущем из-за неконтролируемого создания роботизированной военной техники могут начаться боевые действия "невиданных масштабов", которые будут развиваться со скоростью, с которой человечество не сможет конкурировать.

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"Это может стать оружием деспотов и террористов, которое используют против мирного населения. Такое оружие могут "хакнуть" для использования в недопустимых целях... Едва этот ящик Пандоры откроют, его будет очень тяжело закрыть снова", - говорится в письме.

Активисты призвали запретить автономное оружие наравне с химическим в соответствии с конвенцией ООН 1983 года. Открытое письмо опубликовано перед Международной конференцией по вопросам использования искусственного интеллекта, которая сегодня начинается в Мельбурне.

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